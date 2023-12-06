بعد أشهر من التكتم.. الفنان الشهير يعلن زواجه من المطربة المعتزلة!

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أكد الفنان المصري سامح الصريطي، أن زواجه من المطربة المعتزلة حنان حدث بالفعل قبل شهر رمضان الماضي، ولم يكن سراً كما يردد البعض.ورفض سامح الصريطي الانتقادات الموجهة إليه، مؤكداً أن الزواج حدث بالفعل وبشكل معلن بين أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء، لافتاً إلى أنه رفض الكشف عن الخبر بسبب رغبته في الابتعاد بحياته الخاصة عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأضاف: "الجواز مش عيب ما دام قدام ربنا".ووجهت المطربة المعتزلة حنان، الشكر لجمهورها الذي شاركها الفرحة بعد إعلان نبأ زواجها، مؤكدة لـ"ET بالعربي" أنها تزوجت من سامح الصريطي، قبل 6 أشهر تقريباً.وقالت: "كنا حابين نعلن للجمهور بعد فترة من زواجنا، لكن ظروف سفري خارج البلاد لفترة، وكذلك زوجي سامح الصريطي هو الآخر، تسبب في تأجيل الإعلان".أضافت: "كما تسببت الأحداث الأخيرة في المنطقة العربية في تأجيل الإعلان عن الزواج رسمياً، خاصة أن الأجواء لم تكن تسمح لنا بأن نزف هذا الخبر السعيد". (سيدتي)