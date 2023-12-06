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فنون ومشاهير
مفاجأة.. فنان مشهور يعلن زواجه من مطربة معتزلة
Lebanon 24
06-12-2023
|
23:00
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كشف الفنان سامح الصريطي عن زواجه من المطربة المعتزلة حنان، مشيراً إلى أنهما تزوجا قبل شهر رمضان الماضي.
وقال الصريطي: "اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات، ومحبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب، والجواز مش عيب ما دام قدّام ربنا".
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وعن موقفه من قرار اعتزال زوجته المطربة حنان لسنوات طويلة، قال: "مبتدخلش في قراراتها وحياتها الشخصية... هي حرة في قراراتها.. أنا اتجوزتها على موقفها".
المصدر:
لها
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