مفاجأة.. فنان مشهور يعلن زواجه من مطربة معتزلة

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كشف الفنان سامح الصريطي عن زواجه من المطربة المعتزلة حنان، مشيراً إلى أنهما تزوجا قبل شهر رمضان الماضي.وقال الصريطي: "اتجوزت أنا وحنان من قبل رمضان اللي فات، ومحبناش نعلن عن حاجة إلا في الوقت المناسب، والجواز مش عيب ما دام قدّام ربنا".وعن موقفه من قرار اعتزال زوجته المطربة حنان لسنوات طويلة، قال: "مبتدخلش في قراراتها وحياتها الشخصية... هي حرة في قراراتها.. أنا اتجوزتها على موقفها".