Advertisement

فنون ومشاهير

نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
06-12-2023 | 23:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت الفنانة نانسي عجرم، مؤخرا في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، وأضفت اجواء مميزة على الحفل الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم العالم، الذين رقصوا وغنوا معها.

الا ان ما حصل بين نانسي وعارضة الازياء الاميركية الايرانية الأصل مهلاقا جابري كان لافتا وتصدر حديث الجمهور.
Advertisement

فقد انتشر فيديو عبر مواقع الاجتماعي من اجواء الحفل، ظهرت فيه نانسي وهي تغني "اه ونص"، وبدت مهلاقا وهي تحاول الاقتراب منها والرقص الى جانبها الا ان نانسي تجاهلتها تماما وانتقلت الى مكان آخر.

وبدت علامات التعجب والإحراج واضحة على وجه مهلاقا، الامر الذي اثار تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بعض التعليقات: " نانسي واضح سوت انسحاب تكتيكي !  و" بعض الحريم ما تحب تشوف وحده أحلى منها "و"يمكن ما تعرفها أصلا". (الجديد)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:00 | 2023-12-07
02:00 | 2023-12-07
01:40 | 2023-12-07
23:00 | 2023-12-06
19:16 | 2023-12-06
15:27 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24