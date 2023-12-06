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فنون ومشاهير
نانسي عجرم تُحرج عارضة أزياء ايرانية شهيرة.. تجاهلتها بطريقة قاسية شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
06-12-2023
|
23:30
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شاركت الفنانة نانسي عجرم، مؤخرا في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، وأضفت اجواء مميزة على الحفل الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم العالم، الذين رقصوا وغنوا معها.
الا ان ما حصل بين نانسي وعارضة الازياء الاميركية الايرانية الأصل مهلاقا جابري كان لافتا وتصدر حديث الجمهور.
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فقد انتشر فيديو عبر مواقع الاجتماعي من اجواء الحفل، ظهرت فيه نانسي وهي تغني "اه ونص"، وبدت مهلاقا وهي تحاول الاقتراب منها والرقص الى جانبها الا ان نانسي تجاهلتها تماما وانتقلت الى مكان آخر.
وبدت علامات التعجب والإحراج واضحة على وجه مهلاقا، الامر الذي اثار تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بعض التعليقات: " نانسي واضح سوت انسحاب تكتيكي ! و" بعض الحريم ما تحب تشوف وحده أحلى منها "و"يمكن ما تعرفها أصلا". (الجديد)
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