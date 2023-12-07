شيرين وجورج وسوف ونجوى كرم نجوم حفل ليلة رأس السنة في دبي

تستقبل "شمس الأغنية اللبنانية" الفنانة نجوى كرم العام الجديد 2024، برفقة الجمهور العربي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستقبل العام الجديد في "فيستيفال أرينا" بإحياء ليلة طربية استثنائية، مع "سلطان الطرب" جورج وسوف والنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وكانت نجوى كرم قد أعلنت عن مشاركتها في الحفل من خلال منصاتها المختلفة في السوشيال ميديا قائلةً: "ما أروع أجواء دبي لاستقبال السنة الجديدة... وأكيد لازم نستقبلها سوا! لاقونا ليلة راس السنة بـ آرينا فيستيفال سيتي"، وأوضحت أنها سعيد بتجديد تعاونها مع "مومينت أفانتس" في دبي، خاصة أنهم محترفون في تنظيم الحفلات. (لها)