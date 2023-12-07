Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض... الموت يغيّب أحد ممثلي "باب الحارة"

Lebanon 24
07-12-2023 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1138558-638375575630486213.jpg
Doc-P-1138558-638375575630486213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فارق الفنان السوري سعيد عبد السلام الحياة عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحل في منشور شاركته عبر حسابها في "فيسبوك" جاء فيه: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان.
Advertisement

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق أنه سيتم تشييع جثمان الفنان من مشفى المجتهد في جامع عبدالرحمن الصديق، على أن يوارى الثرى في مقبرة الدحداح. وتستقبل التعازي للرجال والنساء في صالة مجمع النور الإسلامي الكائنة في شارع بغداد.

وعبد السلام من مواليد حي الصالحية في العاصمة دمشق عام 1941، توفي والده في العدوان الفرنسي عام 1945، وتربى على يد شقيقته عفاف عبد السلام.

شارك عبد السلام في العديد من الأعمال المسرحية مثل: "الأب"، و"حبس الأحلام"، و"النهب"، و"بين ساعة وساعة"، "محطات ممنوعة"، وغيرها.

كما شارك في العديد من المسلسلات، من بينها: "حرب السنوات الأربع"، و"الوسيط"، و"الغيوم البيضاء"، و"باب الحارة"، و"الفصول الأربعة"، و"فوض".

وكانت أخر أعماله الدرامية الجزء الثاني عشر من مسلسل "باب الحارة" عام 2022.
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:30 | 2023-12-07
04:00 | 2023-12-07
02:00 | 2023-12-07
01:40 | 2023-12-07
23:30 | 2023-12-06
23:00 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24