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فنون ومشاهير
بعد صراع مع المرض... الموت يغيّب أحد ممثلي "باب الحارة"
Lebanon 24
07-12-2023
|
07:52
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فارق الفنان السوري سعيد عبد السلام الحياة عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد صراع مع المرض.
ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحل في منشور شاركته عبر حسابها في "فيسبوك" جاء فيه: نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان.
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وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق أنه سيتم تشييع جثمان الفنان من مشفى المجتهد في جامع عبدالرحمن الصديق، على أن يوارى الثرى في مقبرة الدحداح. وتستقبل التعازي للرجال والنساء في صالة مجمع النور الإسلامي الكائنة في شارع بغداد.
وعبد السلام من مواليد حي الصالحية في العاصمة دمشق عام 1941، توفي والده في العدوان الفرنسي عام 1945، وتربى على يد شقيقته عفاف عبد السلام.
شارك عبد السلام في العديد من الأعمال المسرحية مثل: "الأب"، و"حبس الأحلام"، و"النهب"، و"بين ساعة وساعة"، "محطات ممنوعة"، وغيرها.
كما شارك في العديد من المسلسلات، من بينها: "حرب السنوات الأربع"، و"الوسيط"، و"الغيوم البيضاء"، و"باب الحارة"، و"الفصول الأربعة"، و"فوض".
وكانت أخر أعماله الدرامية الجزء الثاني عشر من مسلسل "باب الحارة" عام 2022.
المصدر: فوشيا
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