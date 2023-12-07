بحضور حبيبتيه السابقة والحالية... برادلي كوبر يطلق مشروعه الجديد

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ذهبت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، شريكة النجم الأميركي برادلي كوبر السابقة وابنتهما "ليا دي سين" البالغة من العمر ست سنوات، لدعمه في مشروعه الجديد، وهو شاحنة طعام لشرائح الجبن.وشوهدت إيرينا وهي تضحك مع كوبر بينما كان يقف داخل شاحنة الطعام الخاصة به، والتي أسماها Danny & Coop's Cheesesteaks.وتوقفت حبيبة كوبر الجديدة العارضة جيجي حديد أيضًا لدعم عمله الجديد، وقامت بشراء بعض الطعام أيضًا.وتعود ملكية شاحنة الطعام إلى برادلي كوبر وشريكه التجاري "داني ديجيامبيترو"، وهو أيضًا مالك مطعم Angelo's Pizzeria في جنوب فيلادلفيا، بنسلفانيا، حيث ولد كوبر الذي يبلغ من العمر 48 عامًا الآن.يُذكر أن جميع عائدات شاحنة الطعام ستذهب إلى مؤسسة غير ربحية تعمل على إطعام سكان نيويورك المحتاجين، وفقًا لصحيفة فيلادلفيا إنكويرر، وتبلغ تكلفة شرائح الجبن الموجودة في شاحنة الطعام حوالي 10 دولارات لكل شريحة.