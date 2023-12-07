فنان شهير يصدم الجمهور.. ماذا قال عن حياته الزوجية؟

كشف الفنان فتوح أحمد العديد من الجوانب الخفية في حياته الشخصية وكيفية تعامله مع زوجته، حيث صدمت تصريحاته الجمهور بما قاله عن حياته الزوجية.



وفي لقاء تلفزيوني، قال فتوح: "مراتي كانت المفروض تتطلق 30 مرة من اللي بعمله فيها... أنا وحش فعلاً وعصبي جداً لدرجة وحشة وأنا صعيدي ومتربي على إني ملك والخدم حواليا".

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وفي لقاء تلفزيوني، قال فتوح: "مراتي كانت المفروض تتطلق 30 مرة من اللي بعمله فيها... أنا وحش فعلاً وعصبي جداً لدرجة وحشة وأنا صعيدي ومتربي على إني ملك والخدم حواليا".

وتابع: "مراتي تعبت معايا جداً عشان كده كنت عاوز أخلّف عشان مسبهاش لوحدها، لكن ربنا مقسملناش... والحقيقة أنا كنت مزعج وعصبي بسبب ظروف الشغل وبخرج وبشتغل مسرح وهي قاعدة فكنت بدعي تيجي حاجة ليها تشغلها، وحاولت تعمل مشاريع وفشلت فيها لكن مبسوط إنها انشغلت فيها".



