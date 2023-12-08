Advertisement

فنون ومشاهير

خسارة فادحة... استشهاد الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير في غزة

Lebanon 24
08-12-2023 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1138840-638376239274736506.jpeg
Doc-P-1138840-638376239274736506.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استشهد الشاعر الفلسطيني، رفعت العرعير، في غارة إسرائيلية بقطاع غزة، حسبما أعلن مقربون منه، ليل الخميس الجمعة، وهو أحد قادة جيل من الكتاب الغزيين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنكليزية لإخبار قصصهم.
Advertisement
وقال صديقه أحمد الناعوق، على منصة إكس، إن مقتل رفعت "أمر مأسوي ومؤلم وفاضح.. وخسارة فادحة"، وذلك بعد غارات إسرائيلية شهدها شمالي قطاع غزة، مساء الخميس.
بدوره، كتب صديقه الشاعر الغزي مصعب أبو توهة على فيسبوك، أن قلبه "محطم"، مضيفا: "صديقي وزميلي رفعت العرعير قُتل مع عائلته منذ دقائق.. لا أستطيع تصديق ذلك".
من جانبه، قال الكاتب والصحفي رمزي بارود، عبر إكس: "ارقد بسلام رفعت العرعير، وسنظل نهتدي بحكمتك اليوم وإلى الأبد".

أعرب الكثير من رواد المواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم وتعاطفهم عقب إعلان مقتل الفنانة والممثلة المسرحية الفلسطينية، إيناس السقا، مع ابنتيها، في قطاع غزة، والتي كانت وزارة الثقافة الفلسطينية قد نعتها في وقت سابق.
كما أشاد به الموقع الأميركي المتخصص "لِيتْرِري هاب".
ودرّس العرعير الأدب الإنكليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان أحد مؤسسي مشروع "نحن لسنا أرقاما" الذي جمع مؤلفين من غزة بـ"مرشدين" في الخارج، يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنكليزية. 
وبعد أيام قليلة على بدء عملية إسرائيل البرية ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الاول، قال العرعير إنه يرفض مغادرة شمالي قطاع غزة، الذين كان مركز القتال. 
وكان قد نشر على منصة "إكس" قصيدة لاقت انتشارا بعنوان "إذا توجب أن أموت"، ختمها قائلا: "فليبعث ذلك على الأمل، فليكن ذلك حكاية". (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:14 | 2023-12-08
02:24 | 2023-12-08
00:08 | 2023-12-08
23:00 | 2023-12-07
19:01 | 2023-12-07
15:45 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24