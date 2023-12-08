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فنون ومشاهير

وائل كفوري "ملثما" قبل حفله في الرياض والجمهور يتفاعل... ما القصة؟

Lebanon 24
08-12-2023 | 02:24
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو جديد للفنان اللبناني وائل كفوري، من كواليس تحضيراته لحفل تريو نايت الذي أقيم منذ اشهر في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي ضم عددا كبيرا من اهم نجوم الفن في العالم العربي.
 
وفي التفاصيل، فاجأ وائل كفوري جمهوره بالاطلالة التي ظهر فيها، حيث ارتدى معطفا اسود اللون، وقبعة سوداء، واعتمد شالا غطى رأسه بالكامل فبدا وكأنه ملثما.
 
 
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه وعلقوا عليه بالقول: "مو بس احلام تتحجب وقت البروفه"، لتنهال التعليقات من المتابعين الذين ابدوا استغرابهم من طريقة لبسه، اذ قال احدهم ممازحا: "شكلو بيسطو ع بنك عقب البروفا"، وأضاف آخر: "هذا رايح بروفه ولا بيسرق بنك".
 
 
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