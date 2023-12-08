Advertisement

فنون ومشاهير

نشر صورة معه قبل وفاته.. ممثل شهير يخسر شقيقه

Lebanon 24
08-12-2023 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1138866-638376276002883391.jpg
Doc-P-1138866-638376276002883391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي، في بنها، صباح اليوم، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
 
وأعلنت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة.  
Advertisement
 
ونعت سالي حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت "اخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعه الكريمه".
 
وفي وقت سابق، كشف الفنان أحمد حلمي، عن صورة تجمعهما لأول مرة، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام". وكتب حلمي في تعليقه على الصورة: "أخويا الكبير خالد حلمي، شبه بعض جدا في النضارة، أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك، بيكون مش بس أخ، بيكون صاحب كمان، يا سلام، ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله، الكبير كبير بردو، حبيبي يا خالودة". (الوطن) 
 
الفنان احمد حلمي وشقيقه
 
 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:23 | 2023-12-08
02:24 | 2023-12-08
02:13 | 2023-12-08
00:08 | 2023-12-08
23:00 | 2023-12-07
19:01 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24