نشر صورة معه قبل وفاته.. ممثل شهير يخسر شقيقه

أعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي، في بنها، صباح اليوم، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعلنت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة.

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ونعت سالي حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت "اخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعه الكريمه".

وفي وقت سابق، كشف الفنان أحمد حلمي، عن صورة تجمعهما لأول مرة، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام". وكتب حلمي في تعليقه على الصورة: "أخويا الكبير خالد حلمي، شبه بعض جدا في النضارة، أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك، بيكون مش بس أخ، بيكون صاحب كمان، يا سلام، ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله، الكبير كبير بردو، حبيبي يا خالودة". (الوطن)