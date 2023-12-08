بسبب عارضة أزياء.. طوني خليفة يتحدث عن خلافه مع إليسا وهل ندم على إحراج هيفاء وهبي؟

تحدّث الإعلامي اللبناني طوني خليفة عن حقيقة خلافه مع الفنانة اللبنانية إليسا.



وخلال مشاركته في برنامج "حبر سري"، روى طوني تفاصيل الحادثة، كاشفا أن خلافهما له علاقة بإحدى عارضات الأزياء اللواتي يمتلكن وكالة لعرض الأزياء.

Advertisement

واشار إلى أنه كان متوجها برفقة مجموعة من عارضات الأزياء في سيارة لموزين إلى حدث مقام في مدينة دبي، وأثناء حديثهم أبدى رأيه في موضوع معين، لتقوم إحدى هؤلاء السيدات بنقل كلامه إلى إليسا بطريقة وصفها بـ"المشوهة".



وأضاف: "تكررت الأمور، وحصلت إشكالات متبادلة، ولكن اليوم أنا من الناس إللي بحب فنها كثيراً، وبحب صوتها، وهي فنانة ذكية، وواضحة، وصريحة".



واعترف خليفة بندمه لإحراج بعض الفنانين في لقاءاته معهم ببداية مسيرته الفنية، وقال: "ندمت على بكاء هيفاء وهبي في برنامجي، صحيح عمل ترند وسكوب ويمكن عمل شهرتي ببرنامج (ساعة بقرب الحبيب) بسبب بكاء هيفاء، بس بقول ما كان في داعي أن أحرجها بالسؤال عن بنتها زينب".



كما أشاد خليفة بذكاء هيفاء في التعامل مع الأشخاص ممن أسأوا إليها، فهي لا تظهر مشاعر كراهيتها لهم. (فوشيا)