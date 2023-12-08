بعد غياب لأكثر من عشر سنوات... ممثل مشهور يعود إلى السينما

أفصحت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس رئيسة "الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي" عن تفاصيل تعاونها مع الفنان أحمد مكي في عمل سينمائي جديد من المقرر عرضه خلال العام المقبل 2024، يعود به مكي إلى السينما بعد غياب لأكثر من عشر سنوات.

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وجاء في بيان صادر عن "الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي": "تعلن شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز، إطلاق فيلم "عصابة عظيمة"، بطولة إسعاد يونس، عودة "صاحبة السعادة" إلى شاشات السينما في عام 2024".

وأضاف البيان: "كما أعلنت الشراكة اليوم إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024، وهذان الفيلمان في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط، مع إطلاق الفيلم الأول في إطار هذه الشراكة "اثنين للإيجار" في كانون الثاني الماضي".