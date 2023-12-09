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فنون ومشاهير

خبر عاجل يهزّ الوسط الفنيّ... وفاة ملحن هكذا كان يعيش في آخر أيام حياته

Lebanon 24
09-12-2023 | 10:10
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توفي صباح اليوم السبت، الملحن المصري وليد جويد إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال تواجده في منزله في القاهرة.

وكان وليد يعيش في حالة من الحزن منذ حوالي 6 أشهر بسبب رحيل والدته التي كان يرتبط بها، ودخل بعد رحيلها في اكتئاب شديد. (فوشيا)
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وليد جويد

وفاة

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