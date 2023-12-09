خبر عاجل يهزّ الوسط الفنيّ... وفاة ملحن هكذا كان يعيش في آخر أيام حياته

توفي صباح اليوم السبت، الملحن المصري وليد جويد إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال تواجده في منزله في القاهرة.



وكان وليد يعيش في حالة من الحزن منذ حوالي 6 أشهر بسبب رحيل والدته التي كان يرتبط بها، ودخل بعد رحيلها في اكتئاب شديد. (فوشيا)

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