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فنون ومشاهير

رغم انشغالها بفيلمها الجديد... هيفاء وهبي تحضِّر مفاجأة لـ"ملك جمال لبنان"

Lebanon 24
09-12-2023 | 23:58
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أكد منظم حفل ملك جمال لبنان لعام 2023، نضال بشرواي، أن الفنانة هيفاء وهبي تحضِّر مفاجأة في الحفل، مشيرا إلى أنها جزء لا يتجزأ من هذه الفعالية.
وقال بشراوي إن هيفاء ستشارك في هذا الحفل هيفاء وهبي تحضِّر مفاجأة بحفل ملك جمال لبنان في مصر والذي يحمل عنوان "جوري"، ويشاركها في بطولته بيومي فؤاد، وكريم عفيفي، ومحمود الليثي، وسليمان عيد، ومحمد كيلاني، ونانسي صلاح، وتوني ماهر.
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وتابع: "هيفاء فنانة ملتزمة ولا تخل بوعد قطعته. هي تحضر مفاجأة سارة لجمهورها من خلال إطلاق أغنيتها الجديدة خلال هذا الحفل".
ولفت إلى أنها لا تضع شروطا تعجيزية للتواجد في هذا الحفل، وعلق: "لا تطلع على هوية الشباب المشاركين. هي تتمنى الخير الجميع وتردد دوما إن شاء الله الفوز يكون من نصيب الشخص الذي يستحقه".
 
وعن إمكانية مشاركة الفائز بالعمل الجديد الخاص بهيفاء وهبي، قال: "هذا فخر وإضافة للفائز. ما من شاب لا يتمنى الوقوف إلى جانبها ومشاركتها في فيديو كليب".
في السياق نفسه، قال نضال بشراوي إن 16 شابا يتنافسون هذه السنة لحصد لقب ملك جمال لبنان لعام 2023 في الحفل الذي يقام في 6 من كانون الثاني.
وتحدث بشراوي عن مشاركة وزير السياحة اللبناني للمرة الأولى ضمن لجنة التحكيم، وعلق: "من خلال مسابقة ملك جمال لبنان سلطنا الضوء على صورة البلد الجميلة، وانتقلنا إلى المراتب الأولى بعد تحقيق عدد من الشباب نتائج مشرفة للبنان عالميا".
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