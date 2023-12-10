Advertisement

فنون ومشاهير

بصحبة والدتها... بسمة بوسيل تؤدي مناسك العمرة (صورة)

Lebanon 24
10-12-2023 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1139518-638377963417139187.jpeg
Doc-P-1139518-638377963417139187.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مجموعة صور لأحدث ظهور لها مع والدتها خلال تواجدهما في المملكة العربية السعودية.
وظهرت بسمة ووالدتها في الصور من أمام الكعبة أثناء تأديتهما مناسك العمرة، وهما تمسكان المصحف داخل مسجد الحرم المكي، وعلقت على الصور بقولها: "جمعة مباركة يا حلوين.. أنا وماما في أحلى مكان في الدنيا.. الحمد لله، ويا ربي ميحرمش واحد منها".


وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت التبرع بكامل أرباح أعمالها الفنية الأخيرة لصالح أهالي غزة، ونشرت صورة لعلم فلسطين عبر حسابها بـ"إنستغرام"، معلقة: "انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر تشرين الاول لدعم ومساندة إخواننا في غزة".

يُذكر أن بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان تامر حسني في 27 نيسان الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حياة زوجية بينهما أسفرت عن إنجاب ثلاثة أطفال.
 
 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2023-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:12 | 2023-12-10
23:58 | 2023-12-09
10:10 | 2023-12-09
09:55 | 2023-12-09
07:30 | 2023-12-09
05:32 | 2023-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24