بصحبة والدتها... بسمة بوسيل تؤدي مناسك العمرة (صورة)

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مجموعة صور لأحدث ظهور لها مع والدتها خلال تواجدهما في المملكة العربية السعودية.

وظهرت بسمة ووالدتها في الصور من أمام الكعبة أثناء تأديتهما مناسك العمرة، وهما تمسكان المصحف داخل مسجد الحرم المكي، وعلقت على الصور بقولها: "جمعة مباركة يا حلوين.. أنا وماما في أحلى مكان في الدنيا.. الحمد لله، ويا ربي ميحرمش واحد منها".





وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت التبرع بكامل أرباح أعمالها الفنية الأخيرة لصالح أهالي غزة، ونشرت صورة لعلم فلسطين عبر حسابها بـ"إنستغرام"، معلقة: "انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر تشرين الاول لدعم ومساندة إخواننا في غزة".



يُذكر أن بسمة بوسيل أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان تامر حسني في 27 نيسان الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حياة زوجية بينهما أسفرت عن إنجاب ثلاثة أطفال.