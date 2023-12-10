ملامح نادين نسيب نجيم تستفزّ طبيب تجميل.. ما قاله أثار ضجة كبيرة

أثار طبيب التجميل محمد شوكت، ضجة كبيرة بتعليقاته على التغيير الحاصل بشكل النجمة نادين نسيب نجيم من عمليات التجميل.

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وإنتقد الطبيب في فيديو عبر حسابه بتطبيق Tik Tok التغيير في ملامح النجمة اللبنانية في الفترة الأخيرة، معتبراً أن شكل الفك "مستفز".وقال شوكت: "فكها Jaw Line خرج عن حدوده، وأصبح عريض مثل الرجال، عندما يأتيني رجل أحاول اعرض له هذه المنطقة لأنها تعطي منظر ذكوري أكثر، وفي حالة نادين، تخطى الفك عظمة الخد، وهذا بغض النظر أنها سحبت عظمة الخد بطريقة مبالغ بها للأعلى".وتابع: "كل هذا تسبب في ظهور وجهها أعرض من الطبيعي، وكلما زاد العرض قلت ملامح الأنوثة، وهذا يزيد مع زيادة الحقن".وأضاف: "أنا ضدّ الحقن الزائد عن حده، نادين في وقت سابق كانت عرضت فكها ولكن بطريقة تبدو أقرب للطبيعية ولكن الآن اختلف الأمر وبات مبالغ فيه".تفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلام الطبيب، وأكدوا أن ما يقوله صحيح، في حين دافع عن نادين محبيها، مؤكدين أنها اضطرت للخضوع للحقن والتجميل بعد انفجار مرفأ بيروت وتعرضها للإصابة.