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فنون ومشاهير

حذفا صورهما معاً.. هل انفصل الفنان الشهير عن زوجته الممثلة المعروفة؟

Lebanon 24
10-12-2023 | 16:26
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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبار تفيد بانفصال الممثلة المصرية شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري بعد مرور عام على ارتباطهما.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مقربين من شيري وطارق تأكيد انفصالهما، ولكنهما يتكتمان على الخبر، حتى لا يؤثر ذلك على الأعمال الفنية التي يشاركان فيها.
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وقام الثنائي بحذف صورهما عبر حسابيهما على "إنستغرام"، واكتفى كلاهما بالترويج لأعماله الفنية فقط، فيما التزما الصمت حتى الآن تجاه هذه الأنباء، ولم ينفياها أو يؤكداها.
 
ما حقيقة طلاق شيري عادل وطارق صبري؟
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن انفصال النجمين المصريين، ففي بداية شهر تشرين الأول الماضي، ردَّ طارق صبري على حذف صوره من حساب "شيري" بالقول إن سبب ذلك كان نتيجة مشكلة في حسابها، معلقًا: "الله يِهدي إللي بيطلع شائعات".

وكانت شيري احتفلت بعقد قرانها على الفنان طارق صبري، في شهر تشرين الأول 2022، وجرت مراسم عقد القران في حفل عائلي بسيط، بعيدًا عن وسائل الإعلام وفي غياب نجوم الفن، وقد سبقت ذلك فترة خطوبة لم يتم الإعلان عنها. (فوشيا)
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