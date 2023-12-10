بالزغاريد والرقص.. فنانو مصر يشاركون بالتصويت في الانتخابات الرئاسية

أدلى عدد كبير من فناني مصر بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في مصر لاختيار رئيس جديد لمدة 6 سنوات مقبلة.

وكان من بين الفنانين الذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات يسرا، وحسين فهمي، وحكيم، ولبلبة، وأشرف زكي، ووليد فواز، وعبد الباسط حمودة، وسهر الصايغ، ومحمد نور، ومحمد رياض، وعبير صبري، وحسن شاكوش، وأحمد العوضي، ومحمود الليثي.

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ووجه فهمي رسالة إلى المواطنين يطالبهم بممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، واختيار المرشح القادر على قيادة مصر الفترة المقبلة.

كما ظهرت الفنانة لبلبة وهي تزغرد وترقص وتشارك الجمهور فرحتهم بالانتخابات. وقالت لبلبة: "موجوعة من اللي بيحصل طبعًا، اللي بيحب بلده وقلبه عليها لازم يخاف عليها، ابنوا لأن الجيل الجديد هو المستقبل اللي بيحب بلده ينزل يشارك، هو فيه غير رئيسنا؟".

أما حكيم فظهر أثناء الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة، وهو يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية، بينما استقبل المواطنون الحاضرون باللجنة النجم بالتصفيق على أنغام أغنية أبو الرجولة، وتجمهر حوله كثيرون لالتقاط الصور أمام اللجنة. (العربية)