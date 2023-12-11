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فنون ومشاهير
لا يضعان خاتم الزواج.. ماريتا الحلاني وزوجها يُثيران الجدل والجمهور يسأل: "وين المحابس؟" (صورة)
Lebanon 24
11-12-2023
|
01:27
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وذلك بعد غياب عن مواقع التواصل بسبب الحرب على غزة وجنوب لبنان.
وارتدت ماريتا فستانا قصيرا باللون الأبيض برفقة زوجها كميل أبي خليل.
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وانهالت تعليقات المُتابعين الذين أثنوا على تناسق ماريتا وزوجها. ومن بين التعليقات: " أجمل زوجين" ، "منورين"، "بتجننو" وغيرها.
الا ان المتابعين لاحظوا ان ماريتا وكميل لا يضعان خاتم الزواج، وعلقت إحدى المتابعات سائلة: "وين المحابس؟".
المصدر: "رصد" لبنان 24
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