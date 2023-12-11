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فنون ومشاهير
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
11-12-2023
|
02:03
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفل افتتاح أمسيات "مهرجان أم الإمارات" الفنية على كورنيش أبوظبي .
وقدمت نانسي خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها، وسط تفاعل كبير وحضور لافت، حيث عاش الجمهور ليلة استثنائية.
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وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء الحفل، فيما تصدر مقطع فيديو استوقف الجمهور بسبب عفوية نانسي وقربها من الحاضرين.
وفي التفاصيل، حاولت نانسي التواصل مع الجمهور بطريقة عفوية اذ توقفت عن الغناء وطلبت منهم اكمال اغنية "حبك سفاح"، الا ان نانسي دخلت في نوبة ضحك اثناء تفاعلها مع الجمهور، وقالت: "انا عم بسمع لي ورا او بس لي قدام؟".(الجديد)
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