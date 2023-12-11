عاري الصدر ومن المسبح.. فنان شهير يُثير الجدل: "فلسطين طول عمرها بتنضرب يعني نعمل إيه"؟ (صور)



Advertisement

وفي بث مباشر له عبر حسابه على انستغرام أطل رامي صبري من حمام السباحة وقال: "بشوف تعليقات لما باجي انزل فيديو الأسبوعين اللي فاتوا على حفلات حضرناها بشوف تعليقات غريبة مش فاهم ز إنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب إحنا أكيد مع فلسطين وضد الضرب وضد الناس اللي بتموت". رد الفنان رامي صبري على الانتقادات التي وجهت لبعض الفنانين بسبب مواصلة نشاطهم الفني وإحياء الحفلات على الرغم من حالة الحزن التي تسيطر على الجمهور بسبب ما يحدث في غزة من قصف متواصل منذ اكثر من شهرين.وفي بث مباشر له عبر حسابه على انستغرام أطل رامي صبري من حمام السباحة وقال: "بشوف تعليقات لما باجي انزل فيديو الأسبوعين اللي فاتوا على حفلات حضرناها بشوف تعليقات غريبة مش فاهم ز إنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب إحنا أكيد مع فلسطين وضد الضرب وضد الناس اللي بتموت".

وتابع: "فلسطين بتنضرب من قبل ما إحنا نيجي في الدنيا يعني نعمل إيه أه لازم نقف ونعمل اللي علينا وممكن نغني وندفع فلوس ليهم ونتضامن لكن نوقف شغلنا هنعمل إيه؟ هل إنت مش بتتفرج على الماتشات اللي شغاله مش بتدفع فلوس تروح تتفرج في الاستاد على الزمالك والأهلي مش بتتفرج على ليفربول ومحمد صلاح، مش بتخرج وتعيش حياتك؟ طيب بتخرج ليه طالما فلسطين بتضرب وبتموت يعني هنموت إحنا كمان".



وأكمل: "مش موضوع رزق مفيش حاجة في المزيكا اسمها كده إحنا كاتبين عقود وشروط جزائية كبيرة، هل نقف عشان نبقى كويسين من وجهة نظركم مش دا التضامن، ما ممكن نعمل حفلة وادفع عائدها لفلسطين، قضية فلسطين مش هتقف لو أنا بطلت غناء".



يذكر أن رامي صبري شارك مؤخرا ومجموعة من النجوم العرب في حفل "ليلة الدموع" في موسم الرياض.(البوابة)