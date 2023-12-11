Advertisement

فنون ومشاهير

"كبرت البنوت".. ابنة رابعة الزيات وزاهي وهبي حديث الجمهور بجمالها أصبحت نسخة عن والدتها (صور)

Lebanon 24
11-12-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1139887-638378891233247568.png
Doc-P-1139887-638378891233247568.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت صور لإبنة الإعلامية رابعة الزيات والإعلامي زاهي وهبي "كنز" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت المتابعون ان "كنز" أصبحت صبية شقراء جميلة بعينين ملونتين وأصبحت تشبه والدتها كثيرا.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
وعلّقت رابعة على الصور بالقول: "كبرت البنوت كنزي".

المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
خضعت لعمليتين جراحيتين.. إعلامية لبنانية شهيرة في المستشفى وهذا وضعها (صور)
lebanon 24
11/12/2023 14:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
العريس أصيب بمرض نادر وشفي منه.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنه من إعلامية شاهدوا الصور
lebanon 24
11/12/2023 14:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامية الـ MBC تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا كيف بدت بفستانها الأبيض (صور)
lebanon 24
11/12/2023 14:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الإعلامية راشيل كرم تحتفل بزفاف شقيقتها.. والعروس تتألق بفستانها الأبيض (صور)
lebanon 24
11/12/2023 14:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رابعة الزيات

إعلامية

انستغرام

صور

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:36 | 2023-12-11
02:58 | 2023-12-11
02:24 | 2023-12-11
02:03 | 2023-12-11
01:27 | 2023-12-11
23:00 | 2023-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24