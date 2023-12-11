أول لقاء بين هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد الطلاق (صور)

جمع عزاء شقيق النجم أحمد حلمي للمرة الأولى، الفنانة هنا الزاهد بطليقها الفنان أحمد فهمي، بعد إعلان النجمين انفصالهما مؤخراً.



وتُعد هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها النجمان منذ الطلاق، حيث ظهرت هنا خلال الفترة الماضية في عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور والمنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، في حين أن هذا الظهور هو الأول لأحمد فهمي منذ إعلان خبر الطلاق.

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يُذكر أن هنا الزاهد كانت قد أعلنت خبر طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث كتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" قائلةً: "الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير". (لها)