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فنون ومشاهير

محمد رمضان يوجّه رسالة الى نجم لبناني: "كلامك وسام على صدري"

Lebanon 24
11-12-2023 | 15:05
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نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من مقابلة للفنان وليد توفيق تحدث خلالها عن رمضان وموافقته على العمل معه في أي مشروع فني لأنه موهوب وفنان عالمي.


ووجّه رمضان رسالة شكر الى الفنان اللبناني، كتب معلقاً على الفيديو: "النجم الكبير وليد توفيق كلامك وسام على صدري وشهادة أعتز بها، تحياتي لك وللشعب اللبناني الحبيب دمتم أنقياء القلب صادقين القول".
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وأكد وليد توفيق خلال برنامج "كتاب الشهرة" أنه صرّح سابقاً بأنه سيكون للفنان المصري محمد رمضان مكانة مهمة في الوسط الفني وسيصبح نجماً عالمياً، كاشفاً أنه يوافق على مشاركته في بطولة فيلم إذا عرض عليه ذلك.
المصدر: لها
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