بعد أكثر من 30 عاماً... الفنان المعروف يكرّر تجربته المميزة مع "الزعيم"

كشف الفنان كريم الحسيني عن انضمامه الى فريق عمل فيلم "شمس الزناتي" للفنان محمد إمام، في مشاركة هي الثانية له في الفيلم بعد أن شارك وهو طفل للمرة الأولى في نسخة الفيلم الأصلية عام 1991، مع "الزعيم" عادل إمام.

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ونشر كريم صوراً له عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، من الفيلم الأصلي الذي قام ببطولته الفنانون: عادل إمام وسوسن بدر ومحمود الجندي ومحمود حميدة، وهو من تأليف مجدي هداية وإخراج سمير سيف، ويجسّد هو فيه دور الطفل "عبد الله".

وعلّق على الصور قائلاً: "بسم الله توكّلنا على الله... تفتكروا هاعمل إيه في "شمس الزناتي"".