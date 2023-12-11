إعترافات بشأن مسلسل "للموت" تثير الجدل.. ماذا كشف الممثل الشهير؟

كشف النجم السوري خالد القيش الكثير من الأسرار عن مسلسل "للموت" الذي عُرض خلال شهر رمضان.



وتحدّث القيش في لقاء تلفزيوني عن أصعب اللحظات التي عاشها خلال مشاركته في مسلسل "للموت"، والتي دفعته إلى الانسحاب من العمل، فقال إنه عانى كثيراً بسبب الشخصية التي قدّمها في المسلسل، لأنها بعيدة جداً عن شخصيته الحقيقية. وأضاف بعفوية: "كنت رح موت خلال التصوير وتقمّص الشخصية، أنا مش شخص بيبكي بالشارع وبشقّف حاله كرمال حدا".

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ولفت القيش إلى دور زوجته الكبير في موافقته على الدور، مؤكداً أنه وافق لأن الشخصية مختلفة، ولكنه عانى كثيراً في التحضير لها وفي الكواليس من أجل تقديمها بالشكل الصحيح.



وعن الثنائية التي شكّلها مع النجمة اللبنانية ماغي بو غصن في المسلسل، أكد خالد القيش أن علاقتهما جيدة جداً، وأنه يتمنى لها كل التوفيق.