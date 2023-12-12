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فنون ومشاهير
"تمسكت ببيتي أكثر من مرة".. المغني المعروف يُعلن انفصاله عن زوجته!
Lebanon 24
12-12-2023
|
08:57
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أعلن مغني المهرجانات مسلم، انفصاله رسمياً عن زوجته مي هشام الشهيرة بـ"ميكا البغدادي"، دون أن يكشف عن الأسباب التي أدت إلى ذلك.
وعبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، كتب مسلم مساء الاثنين: "الحمد لله على كل شيء. الحمد لله تم الطلاق رسميا بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية".
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واضاف: "ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني"، لافتاً إلى أن كلاً منهما ذهب في حال سبيله، وسط أمنياته بأن يكرمهما الله بـ"الأفضل".
بدورها، علقت ميكا البغدادي على خبر الانفصال، وكتبت عبر خاصية الستوري: "محصلش نصيب.. ربنا يوفقه في حياته".
يذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في كانون الثاني 2022، ورزقا بطفلهما الأول في نفس العام. (فوشيا)
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