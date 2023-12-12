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فنون ومشاهير

سلوك "وقح".. نجم "اكوا مان" يغضب الجمهور

Lebanon 24
12-12-2023 | 16:27
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تعرض جيسون موموا لانتقادات بعد أن أدار ظهره لنيجيلا لوسون بشكل ملحوظ خلال برنامج The One Show.


وظهر نجم هوليوود، 44 عامًا، إلى جانب الممثل الإيرلندي الشمالي "جيمس نيسبيت" ذي الـ 58 عامًا، والطاهية الشهيرة نيجيلا لوسون التي تبلغ من العمر 63 عامًا، في برنامج "بي بي سي". لكن بينما كان يتحدث عن فيلمه الجديد Aquaman 2، أثار موموا غضب المشاهدين بسبب "أخلاقه السيئة"، وفق تعبيرهم.
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وكتب مشاهدون عبر منصة "إكس": ما الذي فعلته نيجيلا لتثير استياء موموا؟". وعلق آخر: لغة جسد وقحة جدًا لجيسون موموا، وهو يعطي ظهره لنيجيلا هكذا.




المصدر: فوشيا
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