Advertisement

فنون ومشاهير

لهذا السبب لا يرتدي الأمير وليام خاتم الزواج!

Lebanon 24
12-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1140548-638380226877827025.jpg
Doc-P-1140548-638380226877827025.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أكثر من 11 عاماً على زواج الأمير وليام من كيت ميدلتون منذ أكثر من 11 عاماً، لم يشاهد الأمير وليام وهو يرتدي خاتم الزواج، ذلك لأن كيت هي التي حصلت فقط على خاتم.


وأكد قصر سانت جيمس قبل شهر كامل من حفل الزفاف الملكي في نيسان 2011 أن وليام لن يحصل على خاتم. ويعود القرار ببساطة إلى مسألة تفضيل شخصي، وفقاً لمصادر مقربة.
Advertisement


وكشف أحد المطلعين على القصر في ذلك الوقت: "إن وليام ليس من محبي المجوهرات، ولم يرتد أياً منها على الإطلاق، وقرر أنه لا يريد ارتداء خاتم. الأمر كله يرجع إلى التفضيل الشخصي".


ومن المعروف أن كيت تدعم قرار وليام بعدم ارتداء الخاتم، إلا أنها ترتدي خاتم زفاف بنفسها إلى جانب خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت، والذي كان في السابق ملكاً للأميرة ديانا.
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:03 | 2023-12-13
16:27 | 2023-12-12
16:25 | 2023-12-12
11:55 | 2023-12-12
08:57 | 2023-12-12
08:48 | 2023-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24