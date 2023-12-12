لهذا السبب لا يرتدي الأمير وليام خاتم الزواج!

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بعد أكثر من 11 عاماً على زواج الأمير وليام من كيت ميدلتون منذ أكثر من 11 عاماً، لم يشاهد الأمير وليام وهو يرتدي خاتم الزواج، ذلك لأن كيت هي التي حصلت فقط على خاتم.وأكد قصر سانت جيمس قبل شهر كامل من حفل الزفاف الملكي في نيسان 2011 أن وليام لن يحصل على خاتم. ويعود القرار ببساطة إلى مسألة تفضيل شخصي، وفقاً لمصادر مقربة.وكشف أحد المطلعين على القصر في ذلك الوقت: "إن وليام ليس من محبي المجوهرات، ولم يرتد أياً منها على الإطلاق، وقرر أنه لا يريد ارتداء خاتم. الأمر كله يرجع إلى التفضيل الشخصي".ومن المعروف أن كيت تدعم قرار وليام بعدم ارتداء الخاتم، إلا أنها ترتدي خاتم زفاف بنفسها إلى جانب خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت، والذي كان في السابق ملكاً للأميرة ديانا.