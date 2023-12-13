حالته الصحية صعبة للغاية وغير مستقرة.. هذا وضع المخرج الكبير الذي بترت قدمه مؤخراً

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تعرّض المخرج المصري أحمد البدري، لأزمة صحية كبرى تسببت في بتر قدمه اليسرى، ومكوثه في المستشفى.ولفت هاني الشيخ الصديق المقرب للمخرج المصري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن البدري في حالة صحية صعبة للغاية وغير مستقرة، مطالبا الجميع بزيارته في المستشفى بسبب ما يمر به هذه الأيام.وأوضح الشيخ أن القدم اليسرى للمخرج المصري تم بترها بالكامل، كما أن مستوى السكر غير مستقر في الوقت الحالي، وهناك مشاكل أخرى يعاني منها في عملية التنفس، كما يعاني من تسمم في الدم، ما اضطر لتواجده في غرفة الرعاية المركزة بمعهد ناصر، ولا يسمح بزيارته سوى لمدة ساعة واحدة في اليوم.وطلب صديقه من محبيه أن يتوجهوا لزيارته بدلا من كتابة المنشورات عبر "فيسبوك"، لأن الزيارة سيكون لها أثر إيجابي كبير على المخرج المصري.يذكر أن أحمد البدري تعاون مع كبار النجوم في الوسط الفني، وتسببت الأخبار الخاصة بأزمته الصحية في صدمة كبيرة لدى محبيه، في ظل اختفائه خلال الأعوام الأخيرة. (العربية)