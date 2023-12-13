20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تصغره بـ25 عاماً... ممثل يعيش قصّة غراميّة حبيبته إبنة تاجر ألماس تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
13-12-2023
|
07:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناولت الصحف العالمية خبراً جديداً عن الممثل توم كروز، مؤكدين أنه وجد الحب أخيرا مع عارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاما.
وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أنها رصدت كروز الذي يبلع من العمر 61 عاماً مع ابنة تاجر ألماس روسي، تدعى إلسينا خايروفا في إحدى الحفلات في العاصمة لندن.
Advertisement
وأكدت الصحيفة أن علامات الإنسجام والرومانسية بدت واضحة على كروز ورفيقته في الحفل، إذ إنهما لم ينفصلا عن بعضهما قط.
وإلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، كانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معا قصرا بقيمة 22 مليون جنيه استرليني في ساري، بالإضافة إلى منزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه استرليني، وعقارات في دبي وقبرص. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طائرات حربيّة إسرائيليّة... ماذا فعلت فوق المناطق المحيطة ببيروت؟
Lebanon 24
طائرات حربيّة إسرائيليّة... ماذا فعلت فوق المناطق المحيطة ببيروت؟
13:49 | 2023-12-12
12/12/2023 01:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف مهمّ للجيش الإسرائيليّ... ماذا عثر داخل منزل أحد قادة "حماس"؟
Lebanon 24
إكتشاف مهمّ للجيش الإسرائيليّ... ماذا عثر داخل منزل أحد قادة "حماس"؟
11:20 | 2023-12-12
12/12/2023 11:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سافرت بطائرة خاصة إلى إيطاليا... خطوبة إعلاميّة معروفة حبيبها طلب يدها في قصر تاريخيّ (فيديو)
Lebanon 24
سافرت بطائرة خاصة إلى إيطاليا... خطوبة إعلاميّة معروفة حبيبها طلب يدها في قصر تاريخيّ (فيديو)
16:25 | 2023-12-12
12/12/2023 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تدبير عاجل وخطير... هذا ما قرّره الجيش الإسرائيليّ بشأن أنفاق غزة
Lebanon 24
تدبير عاجل وخطير... هذا ما قرّره الجيش الإسرائيليّ بشأن أنفاق غزة
14:07 | 2023-12-12
12/12/2023 02:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة خاطفة في غزة... ماذا استعادت إسرائيل من "حماس"؟
Lebanon 24
عمليّة خاطفة في غزة... ماذا استعادت إسرائيل من "حماس"؟
14:48 | 2023-12-12
12/12/2023 02:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:16 | 2023-12-13
بعد حصولها على الجنسية.. كارول سماحة تنتخب رئيساً لمصر (فيديو)
03:52 | 2023-12-13
الجمهور غاضب من نانسي عجرم.. وحملة "انفولو" بسبب ما فعلته (فيديو)
03:22 | 2023-12-13
بعد صراع مع المرض.. وفاة نجم عالمي عن 61 عاماً (صور)
02:10 | 2023-12-13
كانت متزوجة قبله ولديها 3 أبناء.. فنان لبناني شهير يحتفل برومنسية بعيد زواجه الأول (فيديو)
01:19 | 2023-12-13
حالته الصحية صعبة للغاية وغير مستقرة.. هذا وضع المخرج الكبير الذي بترت قدمه مؤخراً
00:03 | 2023-12-13
ببطن مكشوف ومنتفخ.. ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل تستعرض حملها الرابع بلباس جريء (صور)
فيديو
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
13/12/2023 15:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
13/12/2023 15:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
تحطم "إف 16" في كوريا الجنوبية ونجاة طيارها الأميركي (فيديو)
01:58 | 2023-12-11
13/12/2023 15:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24