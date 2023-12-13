تصغره بـ25 عاماً... ممثل يعيش قصّة غراميّة حبيبته إبنة تاجر ألماس تعرفوا إليها (صور)

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تناولت الصحف العالمية خبراً جديداً عن الممثل توم كروز، مؤكدين أنه وجد الحب أخيرا مع عارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاما.وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أنها رصدت كروز الذي يبلع من العمر 61 عاماً مع ابنة تاجر ألماس روسي، تدعى إلسينا خايروفا في إحدى الحفلات في العاصمة لندن.وأكدت الصحيفة أن علامات الإنسجام والرومانسية بدت واضحة على كروز ورفيقته في الحفل، إذ إنهما لم ينفصلا عن بعضهما قط.وإلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، كانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معا قصرا بقيمة 22 مليون جنيه استرليني في ساري، بالإضافة إلى منزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه استرليني، وعقارات في دبي وقبرص. (لها)