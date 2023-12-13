أعضاء فرقة موسيقية شهيرة يودعون الجمهور لبدء الخدمة العسكرية الإلزامية

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ودع كل من جيمين وجونغ كوك، آخر أعضاء فرقة BTS الكورية المعجبين والجمهور من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.وفي وقت سابق، من هذا الشهر بدأ كل من "آر إم" و"في" خدمتهما العسكرية، بعد التحاق سوغا وجايهوب بالخدمة نهاية 2022 ليكتمل بهذا التحاق كافة الفريق بالخدمة العسكرية.وقبل تجنيدهما، أجرى جونغكوك وجيمين بثًا مباشرًا للمعجبين حول العالم لتوديعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وقال جيمين في تعليق له: "أشعر بالاطمئنان الشديد لأنني قادر على التجنيد مع جونغكوك"، وعلق جونغكوك قائلاً: "ابقوا بصحة جيدة سأفتقدكم".فيما نشر جايهوب عضو فريق BTS عبرحسابه على موقع انستغرام، في وقت سابق صورة للفرقة، وصاحبها بتعليق: "سوف يمر الوقت".