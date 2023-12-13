أنباء عن زواج فنانة معروفة من ثري عربي.. ما حقيقتها؟

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أشيع في الآونة الأخيرة أن الفنانة المصرية آمال ماهر ارتباطت بثري عربي، وقيل إنها موجودة في لندن لقضاء شهر العسل هناك.لكن مصدر مقرّب من آمال نفى لـ"فوشيا" هذه الشائعات جملة وتفصيلاً، قائلاً إنها ليست المرة الأولى التي تطال حياة الفنانة الخاصة، مستذكرًا ما تردد، في وقت سابق، حول تدهور حالتها الصحية، قبل أن تكذّب الأمر عبر مقطع فيديو حينها.وأضاف المصدر أن "آمال" تنشغل هذه الفترة بأعمالها الفنية التي ستحجز لها مكانة مميزة على الساحة الفنية، خاصة أنها لا تزال تتمتع بجماهيرية كبيرة.