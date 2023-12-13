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فنون ومشاهير

بعد غياب 22 عاماً.. النجمة المصرية تعود الى المسرح بهذا العمل

Lebanon 24
13-12-2023 | 23:00
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تستعدّ النجمة يسرا للعودة إلى خشبة المسرح، من خلال مسرحية جديدة تعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض".


وقالت في حديث تلفزيوني: "هعمل لكم مسرح السنة دي إن شاء الله، المسرح هناك الحقيقة فوق الروعة كإمكانيات، وأنا كفنانة مصرية وعربية أحس إني معزّزة مكرّمة في كل بلد عربي، وبالتالي فني معزّز ومكرّم، وأحس بردّ فعل رائع من جمهور متعطش للضحكة والفن".
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وعن احتمال مشاركتها في الموسم الرمضاني 2024، قالت: "عايزة أعمل 15 حلقة، وعندي 3 مواضيع حلوين لكن لسّه ماخلصوش". 


وأضافت: "لو خلصت الكتابة احتمال أعمل الجزء الثاني من رمضان، لكن لو ما خلصتش مش هقدر، لإني مرتبطة بالمسرح وعندي سينما".


يذكر أن مسرحية "لما بابا ينام" التي تم عرضها لمدة عام واحد سنة 2002 هي آخر عمل مسرحي شاركت فيه يسرا مع هشام سليم وأشرف عبد الباقي، والنجم الراحل علاء ولي الدين، الذي كانت وفاته سبباً في توقف العرض من دون أن يتم تصوير العمل تلفزيونياً.


المصدر: لها
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