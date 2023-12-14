أطلت بملابس جريئة في عزاء.. الجمهور يُهاجم فنانة سورية شهيرة شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)

بعد الجدل حول إطلالة الفنانة السورية سوزان نجم الدين في عزاء شقيق الفنان المصري أحمد حلمي قبل أيام قليلة، علّق مصدر مقرب منها على الأمر.



وكانت سوزان قد اختارت إطلالة وصفها بعضهم بـ"الجريئة"؛ إذ ارتدت "جامبسوت" أسود من قماش الجلد الأسود اللمَّاع، مع فتحات جانبية عند الأكتاف.



وأبدى المصدر استغرابه من الهجوم الذي تعرضت له سوزان، متسائلا عن كيفية انشغال الجمهور بالإطلالة، وعدم اهتمامهم بالحزن الكبير الذي يشعر به أحمد حلمي بعد خسارة شقيقه خالد.

سوزان نجم الدين تتعرض لانتقاد بسبب ستايلها في عزاء اخو احمد حلمي هل تشوفون لبسها مناسب للعزاء؟ pic.twitter.com/Cgw5y7iTpN — salwa (@SFashiongirl1) December 11, 2023 Advertisement

وأضاف المصدر: هل تساءل منتقدو إطلالتها عن سبب ظهورها بتلك الملابس؟ ألم يتبادر إلى ذهنهم أنها لم تستطع تبديل ملابسها لانشغالها بالتصوير؟.



وأوضح أن سوزان كانت متواجدة في مدينة الإعلام لتصوير مشاهدها الخاصة بمسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه خلال دراما رمضان 2024، ولم تستطع لضيق الوقت استئذان فريق العمل للذهاب إلى المنزل وتبديل ملابسها وارتداء ما يناسب واجب العزاء.



وأكد المصدر أن جلّ ما كان يهم سوزان هو القيام بواجب العزاء، والوقوف إلى جانب صديقيها أحمد حلمي ومنى زكي في مصابهما الأليم، ولم تكترث للملابس التي كانت ترتديها.



وشدّد على أنها لم تتعمد إثارة الجدل، واصفا ما جرى من انتقادات أنه مجرد محاولات للاصطياد بالمياه العكرة، والتي تهدف إلى الإساءة لشخصها وتجييش الجمهور ضدها.(فوشيا)



