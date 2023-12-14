فضيحة في أحد الفنادق.. مُشاجرة بين فنانة وطليقها واشتباك بالأيدي وشتائم إليكم ما حصل (صور)





وتبادل الثنائي الاتهامات وحاول المتواجدين التدخل بينهما للصلح وفض الاشتباك اللفظي الذي كاد أن يصل للتشابك بالأيدي.

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وفي تفاصيل الواقعة، بدأت داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس في القاهرة، عندما تقابلت بوسي مع طليقها، فنشبت بينهما مشادة كلامية دون معرفة السبب، تطورت إلى مشاجرة واعتداء بالسب والشتائم، فتدخل بعض الحضور لمحاولة فض المشاجرة لكن دون جدوى. تصدرت الفنانة المصرية بوسي وطليقها هشام ربيع محركات البحث غوغل مجدداً ولكن هذه المرة بسبب مشادة حدثت بينهما في أحد فنادق التجمع الخامس، حرر فيها الطرفان محضراً بالواقعة.وتبادل الثنائي الاتهامات وحاول المتواجدين التدخل بينهما للصلح وفض الاشتباك اللفظي الذي كاد أن يصل للتشابك بالأيدي.وفي تفاصيل الواقعة، بدأت داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس في القاهرة، عندما تقابلت بوسي مع طليقها، فنشبت بينهما مشادة كلامية دون معرفة السبب، تطورت إلى مشاجرة واعتداء بالسب والشتائم، فتدخل بعض الحضور لمحاولة فض المشاجرة لكن دون جدوى.

واتهمت بوسى طليقها في قسم شرطة التجمع الخامس، بالاعتداء عليها بالسب والشتم، فبادلها الأخير نفس الاتهام، وحرر الطرفين محضرين تبادلا فيه الاتهام بالسبب والشتائم.



ومؤخرا، أعلن هشام ربيع أن بوسي تخلت عنه في أزمته رغم أنها كانت السبب فيها وأنه شديد الامتنان لموقف زوجته الأولى ووقوفها إلى جانبه في أزمته ودخوله السجن، لذا قرر أن ينفصل عنها.

وتزوجت بوسي من مصفف الشعر هشام ربيع في أيار الماضي وأقيم حفل الزفاف في فندق كبير بحضور العديد من المشاهير.(نواعم)



