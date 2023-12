نشرت الفنانة المعتزلة جيسيكا سيمبسون، 43 عامًا، على حسابها في "إنستغرام" يوم الثلاثاء، بعض اللقطات المذهلة لنفسها وهي تقف أمام شجرة عيد الميلاد.



وعلقت النجمة على منشورها، قائلة: "أشعر بالامتنان الشديد اليوم للفرص الجديدة، والإلهام لاجتماعات متعلقة بالموسيقى والمساعي الترفيهية الجديدة".

كما ظهرت أيضًا في دويتو Where You Are مع صديقها في ذلك الوقت "نيك لاشي". وفي عام 2002، ظهر النجمان متزوجين في برنامج MTV الشهير Newlyweds، لكنهما سرعان ما انفصلا في عام 2006.





أصدرت ألبوم Irresistible في عام 2001 وألبوم استوديو آخر In This Skin في عام 2003، وكان ذلك قبل أن تشهد موسيقاها انحدارًا واضحًا عام 2010 تقريبًا.



وعلى الرغم من نجاح ألبومها الريفي لعام 2008، اختارت شركة التسجيلات الخاصة بالنجمة الانفصال عنها، وقد زعمت وقتها جيسكيا أنها لن تسترد أموالها من الشركة. (فوشيا)