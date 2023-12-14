Advertisement

فنون ومشاهير

غائبة منذ فترة طويلة وتغيّرت ملامحها كثيراً... هكذا أصبحت الفنانة اللبنانيّة بعد ابتعادها عن الغناء (صورة)

Lebanon 24
14-12-2023 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1141254-638381780362092881.jpg
Doc-P-1141254-638381780362092881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنيّة، انتشرت صورة للفنانة كارول صقر، مع الاب طوني الخولي.
 
وقد لاحظ رواد مواقع التواصل تغيّر ملامح صقر، حيت قال العديد منهم إنّها خضعت لعمليّات تجميل عدّة.
Advertisement
 

كارول صقر

طوني الخولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:25 | 2023-12-14
09:43 | 2023-12-14
08:05 | 2023-12-14
03:48 | 2023-12-14
03:23 | 2023-12-14
02:21 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24