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فنون ومشاهير
غائبة منذ فترة طويلة وتغيّرت ملامحها كثيراً... هكذا أصبحت الفنانة اللبنانيّة بعد ابتعادها عن الغناء (صورة)
Lebanon 24
14-12-2023
|
12:07
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بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنيّة، انتشرت صورة للفنانة كارول صقر، مع الاب طوني الخولي.
وقد لاحظ رواد مواقع التواصل تغيّر ملامح صقر، حيت قال العديد منهم إنّها خضعت لعمليّات تجميل عدّة.
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كارول صقر
طوني الخولي
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