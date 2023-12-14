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فنون ومشاهير

أرملة إعلامي شهير تنجو "بأعجوبة" من محاولة قتل

Lebanon 24
14-12-2023 | 14:25
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أعلنت أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، سحر الإبراشي، تعرضها لمحاولة اعتداء من إحدى السيدات باستخدام سلاح أبيض في منطقة 6 أكتوبر، وأكدت نجاتها من الموت بأعجوبة.


وقالت في حديثها لـ"القاهرة 24"، إنها نجت من الموت بأعجوبة، وتوجهت إثر ذلك إلى قسم شرطة "أكتوبر" وحرّرت محضرا ضد السيّدة التي حاولت قتلها.
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يُشار إلى أنه في كانون الثاني 2022 تقدّم المحامي المصري سمير صبري، وكيلا عن أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، ببلاغ للنائب العام، ضد طبيب متهم بالتسبب في وفاة الإعلامي، عبر أقراص مجهولة.





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