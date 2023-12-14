سقط أمام أعين جمهوره... وفاة فنان بشكل مفاجىء ما الذي حصل معه على المسرح؟

أودت أزمة قلبية مفاجئة بحياة المغني البرازيلي الشهير بيدرو هنريكي.



وسقط هنريكي أمام أعين جمهوره، الذين وثقوا لحظة مفارقته الحياة عبر كاميرات هواتفهم المحمولة، وسط حالة من الصدمة والرعب، وذلك خلال حفل أقيم في فييرا دي سانتانا في البرازيل.

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