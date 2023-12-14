لهذا السبب غادر ياسر جلال القاهرة

غادر الفنان ياسر جلال القاهرة متوجّهاً إلى دولة المغرب، ضمن جولة يقوم بها على عدد من الدول العربية والأجنبية لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية لمسلسله الرمضاني "ألف ليلة وليلة"، والذي يجسّد فيه شخصية "شهريار".

Advertisement

وكان ياسر جلال قد أتم تصوير أول مشاهد المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، ليبدأ بعدها جولة التصوير في المغرب وبلغاريا وتركيا وعدد من الدول العربية والأجنبية.



يشار الى أن مسلسل "ألف ليلة وليلة" كان من المفترض عرضه في موسم رمضان الماضي، إلا أن الشركة المنتجة له قررت تأجيله إلى رمضان 2024، وذلك بسبب ضخامة تكلفة الإنتاج وضيق الوقت لتصويره.





ويشارك ياسر جلال في بطولة مسلسل "ألف ليلة وليلة" كلٌ من: وليد فواز وياسمين رئيس ونور وأحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري. (لها)