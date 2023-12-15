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فنون ومشاهير

"حرّفوا كلامي عن فيروز"... ميريام فارس ترد على منتقديها

Lebanon 24
15-12-2023 | 00:31
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أكدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أن هناك مجموعة أشخاص حرّفوا حديثها واتهموها بالاساءة للمطربة فيروز، خلال الكلمة التي ألقتها أثناء تسلمها جائزة "أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية".
‏وقالت ميريام لـ"فوشيا"، إن الجمهور فهم معنى الكلمة التي ألقتها خلال تسلمها الجائزة ضمن مهرجان "الموريكس دور"، لكن هناك من تعمّد بعد أيام تحريف الحديث ونسبه إليها، مشددة على أنها لم تذكر فيروز إلا بالخير.
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‏وتحدثت صاحبة أغنية "توكو تاكا"عن الحلم الذي كان يراودها منذ صغرها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يتخطى فنّها حدود الوطن العربي.
‏وأكدت ميريام أنها تحمل رسالة مميزة هدفها توحيد الشعوب بفنها وهذا ما جعلها تصل إلى العالمية، وتمكنت من تحقيق الأهداف التي وضعتها خلال مسيرتها الفنية.
 
‏وتطرقت ميريام بحديثها إلى اللقب الذي أُطلق عليها مؤخرا "ملكة المبادرات الإنسانية"، قائلة: أخذت عهدا على نفسي منذ أيام الخطوبة، قبل 10 سنوات تقريبا، أن أقوم بإحياء حفل سنوي يعود ريعه لإحدى الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات سواء الطبية أو الإنسانية.
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