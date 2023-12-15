بالصور: تمزق سروال اليسا في حفلها الاخير... يضعها بموقف محرج أمام جمهورها

إفتتحت الفنانة اللبنانية إليسا فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض السعودية.

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وإختارت إليسا لهذه المناسبة إطلالة رسمية، أنيقة مؤلفة من سروال واسع باللون الرمادي، مع بلايزر طويل ومحدد عند الخصر من اللون والنقشة نفسها، ونسقت معها حذاء صيفي باللون الأسود والمعب العالي.وشاركت إليسا الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت فيها إطلالتها قبل بدء الحفل، ولكن اللافت كان ظهور مزق في سروالها بشكل واضح، كشف عن ساقها ووضعها بموقف محرج للغاية بين المتابعين اللذين تساءلوا ما إذا كان المزق لفت إنتباهها.