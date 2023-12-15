هذه النجمة نسخة طبق الأصل عن شيرين عبد الوهاب (صورة)

لا شك ان الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لديها قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي، نظرا لأغنياتها المميزة التي ترافقنا دائما، وبالتأكيد عند رؤية اي إمرأة تشبهها من ناحية الشكل يشكّل هذا الأمر ضجة كبيرة بين الجمهور، وقد انتشرت صورة لممثلة مكسيكية تدعى ياليتزا أباريسيو أشار الكثيرون الى انها تشبه شيرين عبد الوهاب، وهي مواليد 1993 كانت قد فازت بجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "روما "، وقد صنفتها مجلة تايم ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

Advertisement