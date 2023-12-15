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فنون ومشاهير
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
Lebanon 24
15-12-2023
|
07:14
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توفي الفنان المصري عادل أنور عن عمر ناهز الـ58 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية تعرّض لها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل منزله في القاهرة.
وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، نجل شقيقة الراحل خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: لا حول ولا قوة إلا بالله، تُوفي خالي المقرَّب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط به، رحمة الله عليه، أرجو الدعاء له والفاتحة.
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ومن المقرر أن يتم تشيع جثمان الفنان الراحل، والصلاة عليه، عقب صلاة الجمعة في مسجد الرحمن بمساكن الضباط في القاهرة.
وعادل أنور هو ممثل، ومؤلف، ومخرج تلفزيوني، من مواليد 9 كانون الثاني العام 1965، وهو شقيق الفنان المصري نادر أبو الليف، وخال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.
تخرج أنور من المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك في عدد من المسلسلات الشهيرة، أبرزها: ليالي الحلمية، وفلانتينو، والعمدة هانم، وفارس بلا جواد، والعائلة، ويعد مسلسل "عملة نادرة" الذي شارك في بطولته في رمضان الفائت مع الفنانة نيللي كريم، والفنان السوري جمال سليمان، آخر أعماله الدرامية. (فوشيا)
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