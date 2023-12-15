خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله

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توفي الفنان المصري عادل أنور عن عمر ناهز الـ58 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية تعرّض لها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل منزله في القاهرة.وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، نجل شقيقة الراحل خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: لا حول ولا قوة إلا بالله، تُوفي خالي المقرَّب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط به، رحمة الله عليه، أرجو الدعاء له والفاتحة.ومن المقرر أن يتم تشيع جثمان الفنان الراحل، والصلاة عليه، عقب صلاة الجمعة في مسجد الرحمن بمساكن الضباط في القاهرة.