Advertisement

فنون ومشاهير

فنان مصري شهير يتحدث برومانسية عن زوجته الممثلة اللبنانية المعروفة.. كيف بدأت قصة حبهما؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:42
A-
A+
Doc-P-1141603-638382553628448994.jpg
Doc-P-1141603-638382553628448994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث الفنان المصري هاني عادل عن زواجه وقصة تعرفه بالفنانة اللبنانية ديامان بو عبود.

وقال في برنامج "معكم منى الشاذلي": "الجواز ساعدني إني ألاقي نفسي وقابلت ديامان بو عبود زوجتي في تصوير مسلسل السهام المارقة".
Advertisement

وأضاف: "كان في مشهد الإعدام وكانت خايفة من السكينة وأنا علمت الشخص اللي المفروض يذبحها ويمشي السكينة على رقبتها".

وتابع هاني عادل: "وقابلتها بعد كدا بعد سنتين في مهرجان الجونة وقعدت اتكلم معاها لحد 3 الفجر واستريحت لها وطلبت منها الجواز".


يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مشاركته في بطولة حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب". (في الفن)
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2023-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:23 | 2023-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:54 | 2023-12-15
07:14 | 2023-12-15
07:05 | 2023-12-15
03:49 | 2023-12-15
03:37 | 2023-12-15
01:23 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24