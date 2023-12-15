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فنون ومشاهير
فنان مصري شهير يتحدث برومانسية عن زوجته الممثلة اللبنانية المعروفة.. كيف بدأت قصة حبهما؟
Lebanon 24
15-12-2023
|
09:42
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تحدث الفنان المصري هاني عادل عن زواجه وقصة تعرفه بالفنانة اللبنانية ديامان بو عبود.
وقال في برنامج "معكم منى الشاذلي": "الجواز ساعدني إني ألاقي نفسي وقابلت ديامان بو عبود زوجتي في تصوير مسلسل السهام المارقة".
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وأضاف: "كان في مشهد الإعدام وكانت خايفة من السكينة وأنا علمت الشخص اللي المفروض يذبحها ويمشي السكينة على رقبتها".
وتابع هاني عادل: "وقابلتها بعد كدا بعد سنتين في مهرجان الجونة وقعدت اتكلم معاها لحد 3 الفجر واستريحت لها وطلبت منها الجواز".
يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مشاركته في بطولة حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب". (في الفن)
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