فنان مصري شهير يتحدث برومانسية عن زوجته الممثلة اللبنانية المعروفة.. كيف بدأت قصة حبهما؟

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تحدث الفنان المصري هاني عادل عن زواجه وقصة تعرفه بالفنانة اللبنانية ديامان بو عبود.وقال في برنامج "معكم منى الشاذلي": "الجواز ساعدني إني ألاقي نفسي وقابلت ديامان بو عبود زوجتي في تصوير مسلسل السهام المارقة".وأضاف: "كان في مشهد الإعدام وكانت خايفة من السكينة وأنا علمت الشخص اللي المفروض يذبحها ويمشي السكينة على رقبتها".وتابع هاني عادل: "وقابلتها بعد كدا بعد سنتين في مهرجان الجونة وقعدت اتكلم معاها لحد 3 الفجر واستريحت لها وطلبت منها الجواز".يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مشاركته في بطولة حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب". (في الفن)