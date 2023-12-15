نجم عربي يتفوّق على نجوم العالم.. فيلمه حقق ايرادات عالية في السعودية

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تفوّق الفنان حسن الرداد على عدد من النجوم المصريين والعالميين في دور العرض السعودية بفيلمه الجديد "بلوموندو" الذي حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية، حيث احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية.وتفوّق فيلم "بلوموندو" على الفيلم الأجنبي "نابليون"، حيث كسرت إيراداته حاجز الـ70 مليون جنيه بعد أسابيع من عرضه.ويُشارك حسن الرداد في بطولة فيلم "بلوموندو" عدد من الفنانين، بينهم: هاجر أحمد، محمد رضوان، رحاب الجمل، إنجي وجدان، وهو من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي.