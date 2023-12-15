22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نجم عربي يتفوّق على نجوم العالم.. فيلمه حقق ايرادات عالية في السعودية
Lebanon 24
15-12-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفوّق الفنان حسن الرداد على عدد من النجوم المصريين والعالميين في دور العرض السعودية بفيلمه الجديد "بلوموندو" الذي حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر بالمملكة العربية السعودية، حيث احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية.
Advertisement
وتفوّق فيلم "بلوموندو" على الفيلم الأجنبي "نابليون"، حيث كسرت إيراداته حاجز الـ70 مليون جنيه بعد أسابيع من عرضه.
ويُشارك حسن الرداد في بطولة فيلم "بلوموندو" عدد من الفنانين، بينهم: هاجر أحمد، محمد رضوان، رحاب الجمل، إنجي وجدان، وهو من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي.
المصدر:
لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
07:14 | 2023-12-15
15/12/2023 07:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
15:03 | 2023-12-15
15/12/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
00:53 | 2023-12-16
16/12/2023 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
10:51 | 2023-12-15
15/12/2023 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
08:18 | 2023-12-15
15/12/2023 08:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:19 | 2023-12-16
فنانة شهيرة تُطالب نادين نسيب نجيم بالإعتذار.. إليكم السبب
03:26 | 2023-12-16
عريسها من خارج الوسط.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها شاهدوا كيف بدت بفستانها الأبيض (فيديو)
02:45 | 2023-12-16
"متل عصافير الحب".. لقطات رومنسية تجمع أنابيلا هلال بزوجها طبيب التجميل الشهير (فيديو)
00:35 | 2023-12-16
بـالـ"هوت شورت".. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
23:52 | 2023-12-15
الخلافات تصاعدت بينهما: تفاصيل طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وهذا تعليقها الأول
19:30 | 2023-12-15
الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة ماثيو بيري
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
16/12/2023 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
16/12/2023 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
16/12/2023 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24