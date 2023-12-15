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فنون ومشاهير

الخلافات تصاعدت بينهما: تفاصيل طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وهذا تعليقها الأول

Lebanon 24
15-12-2023 | 23:52
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رسميا انفصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب رسميا بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.

وأعلن الخبر الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" ، ناقلا رسالة عن المطربة المصرية.
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وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.

إلى ذلك، علم "فوشيا" أن الخلافات كانت قد تصاعدت بين شيرين وحبيب طيلة الأشهر الماضية، وكان آخرها قبل حفل "روائع السنباطي" الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعلى أثره لم يظهر حبيب مع زوجته أثناء الحفل.

وانفجرت الأزمة بينهما بعدما قام حبيب بتأجيل حفل شيرين الذي كان من المقرر أن يُقام في بيروت، نهاية الشهر الجاري دون العودة لها.

ويعد هذا الانفصال هو الثالث بين شيرين وحسام اللذان كانا قد تزوجا في شهر نيسان من عام 2018، وانفصلا لأول مرة في عام 2021، قبل أن يتم الانفصال الثاني في عام 2022.

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