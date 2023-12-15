22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الخلافات تصاعدت بينهما: تفاصيل طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وهذا تعليقها الأول
Lebanon 24
15-12-2023
|
23:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
رسميا انفصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب رسميا بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.
وأعلن الخبر الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر" ، ناقلا رسالة عن المطربة المصرية.
Advertisement
وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.
إلى ذلك، علم "فوشيا" أن الخلافات كانت قد تصاعدت بين شيرين وحبيب طيلة الأشهر الماضية، وكان آخرها قبل حفل "روائع السنباطي" الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وعلى أثره لم يظهر حبيب مع زوجته أثناء الحفل.
وانفجرت الأزمة بينهما بعدما قام حبيب بتأجيل حفل شيرين الذي كان من المقرر أن يُقام في بيروت، نهاية الشهر الجاري دون العودة لها.
ويعد هذا الانفصال هو الثالث بين شيرين وحسام اللذان كانا قد تزوجا في شهر نيسان من عام 2018، وانفصلا لأول مرة في عام 2021، قبل أن يتم الانفصال الثاني في عام 2022.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
Lebanon 24
خبر فني حزين.. وفاة فنان معروف إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله
07:14 | 2023-12-15
15/12/2023 07:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
Lebanon 24
تسريبٌ صوتي لأحد أبرز قادة "حزب الله".. إليكم ما قاله!
15:03 | 2023-12-15
15/12/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
Lebanon 24
نائب لبناني يحتفل بخطوبته.. تعرّفوا إلى عروسه
00:53 | 2023-12-16
16/12/2023 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... ما السبب؟
10:51 | 2023-12-15
15/12/2023 10:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
Lebanon 24
التمديد لقائد الجيش وللقادة الأمنيين تمّ.. وهذا أبرز ما أُقرّ في الجلسة التشريعية
08:18 | 2023-12-15
15/12/2023 08:18:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:19 | 2023-12-16
فنانة شهيرة تُطالب نادين نسيب نجيم بالإعتذار.. إليكم السبب
03:26 | 2023-12-16
عريسها من خارج الوسط.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها شاهدوا كيف بدت بفستانها الأبيض (فيديو)
02:45 | 2023-12-16
"متل عصافير الحب".. لقطات رومنسية تجمع أنابيلا هلال بزوجها طبيب التجميل الشهير (فيديو)
00:35 | 2023-12-16
بـالـ"هوت شورت".. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)
23:00 | 2023-12-15
نجم عربي يتفوّق على نجوم العالم.. فيلمه حقق ايرادات عالية في السعودية
19:30 | 2023-12-15
الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة ماثيو بيري
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
16/12/2023 12:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
16/12/2023 12:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
16/12/2023 12:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24