



ونشرت ماغي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام بدت فيها مع سنان والممثل وسام صباغ.

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ولفتت ماغي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت "هوت شورت" باللون الذهبي. احتفلت الممثلة ماغي بو غصن بعيد ميلاد زوجها صاحب شركة "ايغل فيلمز" المنتج جمال سنان برفقة عدد من الأصدقاء.ونشرت ماغي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام بدت فيها مع سنان والممثل وسام صباغ.ولفتت ماغي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت "هوت شورت" باللون الذهبي.

كما لفت المتابعون قالب الحلوى المميز باللون الأسود وفي الأعلى وضع عليه علامة النسر وهو شعار شركة "ايغل فيلمز".



