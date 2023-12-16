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فنون ومشاهير

عريسها من خارج الوسط.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها شاهدوا كيف بدت بفستانها الأبيض (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2023 | 03:26
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احتفلت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد مساء الجمعة بزفافها إلى مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، بحضور عائلة العروسين والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني، بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان تامر فرج وغيرهم من الفنانين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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وفي تعليقها الأول بعد عقد القران أعربت أسماء أبو اليزيد عن سعادتها الكبيرة بعقد قرانها، وحرصت على الرد على تهنئة جمهورها، معربة عن امتنانها لتهنئتهم ومتمنية لهم السعادة.
 
 
 
وكانت أسماء أبو اليزيد قد أعلنت في شهر أيار الماضي، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" عن خطوبتها إلى شاب من خارج الوسط الفني، يُدعى محمد الخطيب ويعمل مدرّب لياقة بدنية.

ونشرت أبو اليزيد صوراً من حفل الخطوبة ظهرت فيها مع خطيبها، وعلّقت عليه قائلة: "الخطوبة".

يُذكر أنه يعرض حاليًا لأسماء أبو اليزيد، مسلسل "بطن الحوت"، عبر منصة شاهد الإلكترونية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته. (لها)


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